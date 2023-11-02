В окупованому Криму повідомляють про гучний вибух під Джанкоєм

У райні міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму пролунав вибух сьогодні вранці, 2 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал " Кримський вітер ".

У мережі зазначають, що звук вибуху був гучним та глухим.

"Про гучний глухий вибух у районі Джанкоя повідомляють підписники", - йдеться у публікації.

Пояснень причин інциденту від офіційних осіб наразі немає. Крім того, представники окупаційних "адміністрацій" мовчать про цю "бавовну" біля Джанкоя.

Оновлено о 12.18

Пізніше в кримських пабліках розповіли, що була помічена ракета в небі в Джанкойському районі. Місцеві жителі уточнили, що це сталося о 12.06, а також прогримів "потужний вибух", пише "Кримський вітер".

У мережі опублікували відповідне фото ракети.

Ситуація в Джанкої

Раніше вранці кримські партизани зафіксували у Джанкої, що розташований на півночі тимчасово підконтрольного РФ українського півострова недалеко до адмінкордону з материковою частиною країни, прибуття нових мобілізованих окупантів.

За даними підпільників, російські "мобіки" щодня прибувають до цього міста потягами та автобусами. Для цивільних у Джанкої закрили прохід на вокзал.

Зазначимо, близько тижня тому також фіксували перекидання значної кількості мобілізованих окупантів та техніки противника у Джанкой. Їх помітили в аеропорту міста.

Джанкой на мапі (фото: скрін google.com/maps)

Вибухи у Криму

Зазначимо, що початку повномасштабної війни проти України російські загарбники використовують окупований Крим у своїх військових цілях. Через півострів ворог, наприклад, перекидає зброю та живу силу на передову.

Проте останнім часом терористам стало небезпечно перебувати у Криму. Сили оборони атакують військові бази, склади, аеродроми та навіть бухти, де розміщують ворожі кораблі. Яскравим прикладом став удар ЗСУ по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Нагадаємо також, що вчора, 1 листопада, вранці, російські окупанти розповідали про атаку ракет на територію Кримського півострова. Очевидці повідомляли про ураження місць базування загарбників.