В оккупированном Крыму сообщают о громком взрыве под Джанкоем

В райне города Джанкой во временно оккупированном Крыму прозвучал взрыв сегодня утром, 2 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Крымский ветер ".

В сети отмечают, что звук взрыва был громким и глухим.

"О громком глухом взрыве в районе Джанкоя сообщают подписчики", - говорится в публикации.

Объяснений причин инцидента от официальных лиц пока нет. Кроме того, представители оккупационных "администраций" молчат об этой "бавовне" около Джанкоя.

Обновлено в 12.18

Позже в крымских пабликах рассказали, что была замечена ракета в небе в Джанкойском районе. Местные жители уточнили, что это произошло в 12.06, а также прогремел "мощный взрыв", пишет "Крымский ветер".

В сети опубликовали соответствующее фото ракеты.

Ситуация в Джанкое

Ранее утром крымские партизаны зафиксировали в Джанкое, расположенном на севере временно подконтрольного РФ украинского полуострова недалеко от админграницы с материковой частью страны, прибытие новых мобилизованных оккупантов.

По данным подпольщиков, российские "мобики" ежедневно прибывают в этот город на поездах и автобусах. Для гражданских в Джанкое закрыли проход на вокзал.

Отметим, около недели назад также фиксировали переброску значительного количества мобилизованных оккупантов и техники противника в Джанкой. Их заметили в аэропорту города.

Джанкой на карте (фото: скрин google.com/maps)

Взрывы в Крыму

Отметим, что с начала полномасштабной войны против Украины российские захватчики используют оккупированный Крым в своих военных целях. Через полуостров враг, например, перебрасывает оружие и живую силу на передовую.

Однако в последнее время террористам стало опасно находиться в Крыму. Силы обороны атакуют военные базы, склады, аэродромы, и даже бухты, где размещают вражеские корабли. Ярким примером стал удар ВСУ по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

Напомним также, что вчера, 1 ноября, Утром, российские оккупанты рассказывали об атаке ракет на территорию Крымского полуострова. Очевидцы сообщали о поражении мест базирования захватчиков.