В окупованому Криму потужна кібератака порушила роботу провайдерів зв'язку

"У Криму здійснюється масована DDOS-атака на великих операторів фіксованого зв'язку", - йдеться в повідомленні "міністерства".

Там уточнили, що "деякі сервіси можуть бути періодично недоступні для користування абонентами". При цьому технічні фахівці "проводять усі необхідні заходи".

Варто зауважити, що оператори фіксованого зв'язку - це телеком-компанії, які надають доступ до інтернету та телефонного зв'язку через кабельні мережі, оптоволокно або інші стаціонарні технології. На відміну від мобільного зв'язку, такі послуги "прив'язані" до конкретної адреси та потребують фізичного підключення.