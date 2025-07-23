В оккупированном Крыму мощная кибератака нарушила работу провайдеров связи

"В Крыму осуществляется массированная DDOS-атака на крупных операторов фиксированной связи", - сказано в сообщении "министерства".

Там уточнили, что "некоторые сервисы, могут быть периодически недоступны для пользования абонентами". При этом технические специалисты "проводят все необходимые мероприятия".

Стоит заметить, что операторы фиксированной связи - это телеком-компании, которые предоставляют доступ к интернету и телефонной связи через кабельные сети, оптоволокно или другие стационарные технологии. В отличие от мобильной связи, такие услуги "привязаны" к конкретному адресу и требуют физического подключения.