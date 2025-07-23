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В оккупированном Крыму мощная кибератака нарушила работу провайдеров связи

Иллюстративное фото: хакеры атаковали провайдеров связи в Крыму (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Так называемые власти временно оккупированного Крыма пожаловались, что на операторов фиксированной связи была совершена масштабная кибератака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оккупационное министерство внутренней политики, информации и связи в Telegram.

"В Крыму осуществляется массированная DDOS-атака на крупных операторов фиксированной связи", - сказано в сообщении "министерства". 

Там уточнили, что "некоторые сервисы, могут быть периодически недоступны для пользования абонентами". При этом технические специалисты "проводят все необходимые мероприятия".

Стоит заметить, что операторы фиксированной связи - это телеком-компании, которые предоставляют доступ к интернету и телефонной связи через кабельные сети, оптоволокно или другие стационарные технологии. В отличие от мобильной связи, такие услуги "привязаны" к конкретному адресу и требуют физического подключения.

Кибератака на "Газпром"

Напомним, на прошлой неделе источники РБК-Украина сообщили, что киберспециалисты Главного управления разведки атаковали информационную инфраструктуру корпорации "Газпром".

Собеседники уточнили, что кибератака привела к глубоким сбоям в работе систем компании, которые могли привести аварийному режиму работы, осложнению транспортировки газа и серьезным финансовым последствиям.

Также украинские киберспециалисты полностью уничтожили данные о контрактах, графиках поставок, тарифах, финансовой отчетности.

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