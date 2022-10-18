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В окупованому Криму мають намір "націоналізувати" майно іноземців

Фото: в окупованому Криму мають намір "націоналізувати" майно іноземців (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Криму окупанти проголосували за визнання власністю Росії майна іноземних держав та громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсантъ.

Згідно з "документом", зміни статусу власності стосуються земельних ділянок та інших об'єктів рухомого та нерухомого майна іноземних держав, які здійснюють щодо Росії "недружні дії". Той самий алгоритм мають намір застосовувати до майна громадян "недружніх країн".

Навесні у тимчасово окупованому Криму також запропонували примусово вилучати нерухомість та іншу власність у держав та осіб, які здійснюють "недружні дії" щодо Росії, проте федеральні органи влади відмовилися від цього заходу.

Раніше ми писали, що російські військові перекидають техніку та озброєння у тимчасово окупований Крим. Колона армійських машин помічена у районі міста Керч.

Також повідомлялося, що підрив Кримського мосту призвів до проблем із постачанням для південного угруповання російської армії в Україні. Вони намагаються налагодити постачання через Мелітополь.

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