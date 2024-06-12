В окупованому Криму лунають вибухи: відео

"У Севастополі лунають гучні вибухи", - пише Кримський вітер із посиланням на передплатників.

Також вони повідомили про вибухи "від Євпаторії до Севастополя".

"Сильні вибухи чути у Бахчисарайському районі. Видно було, як у небі пролетіла ракета, пролунало близько 20 вибухів у районі Бельбека, повідомляє передплатник", - йдеться в одному з постів каналу.

О 3:20 ТАСС повідомило про завершення "відбиття ракетної атаки" у Севастополі. З посиланням на губернатора агентство написало, що "руйнувань та постраждалих немає".

Оновлено о 3:55. Повідомляється також про вибухи в Саках, Красноперекопську, Чорноморському, Сімферополі, Армянську.

Оновлено о 4:40. Джерело Кримського вітру повідомило про можливе ураження/пошкодження ЗРК С-400 під Севастополем, попередивши, що дана інформація потребує підтвердження.

За інформацією каналу, перші вибухи у Севастополі пролунали о 02.47. У Євпаторії, Саках та Красноперекопську – о 02.50. В решті районів півострова просто чули все це.