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В окупованому Каховському районі прогриміли вибухи і сталася стрілянина

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Каховка, Вівторок 20 червня 2023 05:47
В окупованому Каховському районі прогриміли вибухи і сталася стрілянина Ілюстративне фото: на окупованій частині Херсонської області пролунали вибухи (mil.in.ua)
Автор: Володимир Костирін

В окупованому військами РФ Каховському районі Херсонської області пролунали сильні вибухи рано-вранці у вівторок, 20 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Каховський Рух".

За даними представників місцевих сил опору, в Каховці вибух був дуже сильним.

Попередньо відбувається детонація ворожих боєкомплектів, додали партизани.

Також повідомляється про стрілянину у селищі міського типу Любимівка.

"Продовжується стрілянина. Відчуття, наче гатять з усього що можна", - йдеться у публікації.

Довідка

Любимівка була окупована російськими загарбниками першого дня повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Населений пункт знаходиться всього за кілька кілометрів від районного центру - Каховки, що теж поки що знаходиться під контролем військ РФ.

В окупованому Каховському районі прогриміли вибухи і сталася стрілянина

Каховка та Любимівка на мапі (фото: скрін)

Обидва населені пункти знаходяться на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Звідти російські війська часто обстрілюють звільнені ЗСУ міста та селища на правобережжі регіону.

У серпні минулого року бійці ЗСУ завдали високоточного удару по російській військовій техніці в ангарах, розташованих у селищі Любимівка.

Також нагадаємо, що у грудні російські окупанти обстріляли Каховку, а ракети пускалися з селища Любимівка та потрапили до житлового будинку поряд із Заводом ЕСО.

Раніше, 18 червня, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що наші військові знищили ворожий склад боєприпасів у Генічеському районі на окупованій території Херсонської області.

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