В оккупированном Каховском районе прогремели взрывы и произошла стрельба

В оккупированном войсками РФ Каховском районе Херсонской области прозвучали сильные взрывы рано утром во вторник, 20 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Каховский Рух ".

По данным представителей местных Сил сопротивления, в Каховке взрыв был очень сильным.

Предварительно, происходит детонация вражеских боекомплектов, добавили партизаны.

Также сообщается о стрельбе в поселке городского типа Любимовка.

"Продолжается стрельба. Ощущение, словно бьют из всего что можно", - говорится в публикации.

Справка

Любимовка была оккупирована российскими захватчиками в первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Населенный пункт находится всего в нескольких километрах от районного центра - Каховки, что тоже пока что находится под контролем войск РФ.

Каховка и Любимовка на карте (фото: скрин)

Оба населенных пунктов находятся на левом берегу Днепра в Херсонской области. Оттуда российские войска часто обстреливают уволенные ВСУ города и поселки на правобережье региона.

В августе прошлого года бойцы ВСУ нанесли высокоточный удар по российской военной технике в ангарах, расположенных в поселке Любимовка.

Также напомним, что в декабре российские оккупанты обстреляли Каховку, а ракеты пускались из поселка Любимовка и попали в жилой дом рядом с Заводом ЕСО.

Ранее, 18 июня, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что наши военные уничтожили вражеский склад боеприпасов в Геническом районе на оккупированной территории Херсонской области.