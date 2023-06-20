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В оккупированном Каховском районе прогремели взрывы и произошла стрельба

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Каховка, Вторник 20 июня 2023 05:47
В оккупированном Каховском районе прогремели взрывы и произошла стрельба Иллюстративное фото: на оккупированной части Херсонской области прогремели взрывы (mil.in.ua)
Автор: Владимир Костырин

В оккупированном войсками РФ Каховском районе Херсонской области прозвучали сильные взрывы рано утром во вторник, 20 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Каховский Рух".

По данным представителей местных Сил сопротивления, в Каховке взрыв был очень сильным.

Предварительно, происходит детонация вражеских боекомплектов, добавили партизаны.

Также сообщается о стрельбе в поселке городского типа Любимовка.

"Продолжается стрельба. Ощущение, словно бьют из всего что можно", - говорится в публикации.

Справка

Любимовка была оккупирована российскими захватчиками в первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Населенный пункт находится всего в нескольких километрах от районного центра - Каховки, что тоже пока что находится под контролем войск РФ.

В оккупированном Каховском районе прогремели взрывы и произошла стрельба

Каховка и Любимовка на карте (фото: скрин)

Оба населенных пунктов находятся на левом берегу Днепра в Херсонской области. Оттуда российские войска часто обстреливают уволенные ВСУ города и поселки на правобережье региона.

В августе прошлого года бойцы ВСУ нанесли высокоточный удар по российской военной технике в ангарах, расположенных в поселке Любимовка.

Также напомним, что в декабре российские оккупанты обстреляли Каховку, а ракеты пускались из поселка Любимовка и попали в жилой дом рядом с Заводом ЕСО.

Ранее, 18 июня, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что наши военные уничтожили вражеский склад боеприпасов в Геническом районе на оккупированной территории Херсонской области.

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