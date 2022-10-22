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В окупованому Херсоні перебої з інтернетом

Фото: у Херсоні відключився російський провайдер інтернету (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Станом на вечір 22 жовтня в окупованому Херсоні почалися перебої з інтернетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експертну групу Netblocks .

"Оперативні метрики показують, що мережі в українському Херсоні, які були перенаправлені до Росії через інтернет-провайдер Miranda, відключилися", - йдеться у повідомленні.

Відключення інтернету відбувається на тлі закликів окупаційної влади евакуюватися з Херсона.

Фото: у Херсоні перебої з інтернетом (twitter.com/netblocks)

Нагадаємо, сьогодні фіксувалися проблеми з інтернетом у низці регіонів України внаслідок масованого російського ракетного удару.

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ХерсонІнтернет