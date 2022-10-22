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В оккупированном Херсоне перебои с интернетом

Фото: в Херсоне отключился российский провайдер интернета (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

По состоянию на вечер 22 октября в оккупированном Херсоне начались перебои с интернетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экспертную группу Netblocks.

"Оперативные метрики показывают, что сети в украинском Херсоне, которые были перенаправлены в Россию через интернет-провайдер Miranda, отключились", - говорится в сообщении.

Отключение интернета происходит на фоне призывов оккупационных властей эвакуироваться из Херсона.

Фото: в Херсоне перебои с интернетом (twitter.com/netblocks)

Напомним, сегодня фиксировались проблемы с интернетом в ряде регионов Украины в результате массированного российского ракетного удара.

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