В окупованому Енергодарі сильна пожежа (фото)

Сьогодні, 8 березня в окупованому Енергодарі Запорізької області розпочалась сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Причини пожежі не відомі. Проте місцеві жителі повідомляють, що це ймовірно сталось в результаті обстрілу. На момент початку пожежі повітряна тривога в місті не була об'явлена. Детальної інформації наразі немає.