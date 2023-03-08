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В окупованому Енергодарі сильна пожежа (фото)

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Енергодар, Середа 08 березня 2023 15:37
В окупованому Енергодарі сильна пожежа (фото) Фото: в окупованому Енергодарі розпочалась сильна пожежа (t.me/energodar_today24)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 8 березня в окупованому Енергодарі Запорізької області розпочалась сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Причини пожежі не відомі. Проте місцеві жителі повідомляють, що це ймовірно сталось в результаті обстрілу.

На момент початку пожежі повітряна тривога в місті не була об'явлена. Детальної інформації наразі немає.

Нагадаємо, 16 лютого, під Енергодаром у небо здійнявся великий стовп диму.

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