В оккупированном Энергодаре сильный пожар (фото)

Сегодня, 8 марта, в оккупированном Энергодаре Запорожской области начался сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Причины пожара неизвестны. Однако местные жители сообщают, что это, вероятно, произошло в результате обстрела.

К моменту начала пожара воздушная тревога в городе не была объявлена. Подробной информации пока нет.