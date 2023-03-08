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В оккупированном Энергодаре сильный пожар (фото)

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Энергодар, Среда 08 марта 2023 15:37
В оккупированном Энергодаре сильный пожар (фото) Фото: в оккупированном Энергодаре начался сильный пожар (t.me/energodar_today24)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 8 марта, в оккупированном Энергодаре Запорожской области начался сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Причины пожара неизвестны. Однако местные жители сообщают, что это, вероятно, произошло в результате обстрела.

К моменту начала пожара воздушная тревога в городе не была объявлена. Подробной информации пока нет.

Напомним, 16 февраля, под Энергодаром в небо поднялся большой столб дыма.

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