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В окупованому Енергодарі після вибуху зникла електрика

Новость на русском →
Енергодар, Субота 08 жовтня 2022 15:57
В окупованому Енергодарі після вибуху зникла електрика Фото: В окупованому Енергодарі після вибуху зникла електрика (en gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 8 жовтня, в захопленому російськими військами Енергодарі трапився вибух. Внаслідок цього зникла електрика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Зараз після чергового вибуху пропало світло в Енергодарі", - йдеться у повідомленні.

Також місцеві повідомляють, що електрика відсутня і в навколишніх населених пунктах.

До цього в Telegram-каналах повідомлялось, що росіяни почали обстріл з промислової зони та яхт клубу.

"Тепер вони хочуть, щоби не було знову світла", - пишуть місцеві.

Енергодарський міський голова Дмитро Орлов опублікував цю інформацію у своєму Telegram-каналі. Він повідомляв, що лише півтори години тому електрику вдалося полагодити після минулого знеструмлення.

Нагадаємо, що у п'ятницю Енергодар знову опинився під обстрілами російських військових. У зв'язку з цим в місті зникла електрика та водопостачання.

Також вчора МАГАТЕ повідомляло, що трапився обстріл промислової зони за межами Запорізької атомної електростанції, внаслідок чого була пошкоджена лінія електропередач.

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