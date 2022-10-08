ua ru
Сб, 08 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В оккупированном Энергодаре после взрыва пропало электричество

Новина українською →
Энергодар, Суббота 08 октября 2022 15:57
В оккупированном Энергодаре после взрыва пропало электричество Фото: В оккупированном Энергодаре после взрыва пропало электричество (en gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 8 октября, в захваченном российскими войсками Энергодаре произошел взрыв. В результате исчезло электричество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Сейчас после очередного взрыва пропал свет в Энергодаре", - говорится в сообщении.

Также местные сообщают, что электричество отсутствует и в окрестных населенных пунктах.

Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что россияне начали обстрел из промышленной зоны и яхт клуба.

"Теперь они хотят, чтобы не было снова света", - пишут местные.

Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов опубликовал эту информацию в своем Telegram-канале. Он сообщал, что всего полтора часа назад электричество удалось починить после прошлого обесточивания.

Напомним, что в пятницу Энергодар снова оказался под обстрелами российских военных. В связи с этим в городе пропало электричество и водоснабжение.

Также вчера МАГАТЭ сообщало, что произошел обстрел промышленной зоны за пределами Запорожской атомной электростанции, в результате чего была повреждена линия электропередач.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Энергодар Запорожская область Война в Украине
NEWS
Как повреждение Крымского моста может повлиять на войну: ответ эксперта
Как повреждение Крымского моста может повлиять на войну: ответ эксперта
DAILY
Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке