В окупованому Джанкої пролунали вибухи. У мережі повідомляють про роботу ППО

"Над Джанкоєм щось збивають у небі. Як повідомляють наші підписники, вибухів було 3-4, зараз над передмістям піднімається стовп диму", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від самого ранку в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. У низці регіонів, зокрема і в Києві, повідомляють про вибухи та роботу ППО.

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