В окупованому Довжанську повідомляють про "приліт" по складу пального (відео пожежі)

Не перший "приліт" по Луганській області за сьогоднішній день

Українські воїни стали частіше завдавати ударів по об'єктах окупантів у Луганській області. Для цього використовується далекобійна зброя, яку надають країни Заходу.

Сьогодні ж було завдано удару по околиці Луганська. Зазначається, що влучання зафіксовано по базі окупантів.

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