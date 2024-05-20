В окупованому Довжанську повідомляють про "приліт" по складу пального (відео пожежі)

У тимчасово окупованому Довжанську Луганської області сьогодні ввечері, 20 травня, було зафіксовано "приліт". На місці влучання горить склад із пальним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви голови Луганської ОВА Артема Лисогора і гауляйтера "ЛНР" Леоніда Пасічника .

За його словами, за цей місяць це вже третій знищений на території так званої "ЛНР" об'єкт, де зберігалися продукти переробки для військових РФ.

Лисогор написав, що в Довжанську палає склад із паливно-мастильними матеріалами. Пожежу загарбники можуть локалізувати, але інфраструктуру не врятують.

"На місці вже працюють усі аварійні служби, усувають наслідки удару. Дані про постраждалих уточнюються", - написав він

Пасічник повідомив, що внаслідок ракетного удару із застосуванням касетних боєприпасів по Довжанську пошкоджено склад із ПММ.

Не перший "приліт" по Луганській області за сьогоднішній день

Українські воїни стали частіше завдавати ударів по об'єктах окупантів у Луганській області. Для цього використовується далекобійна зброя, яку надають країни Заходу.

Сьогодні ж було завдано удару по околиці Луганська. Зазначається, що влучання зафіксовано по базі окупантів.

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