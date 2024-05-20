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В оккупированном Должанске сообщают о "прилете" по складу горючего (видео пожара)

Довжанск, Понедельник 20 мая 2024 22:40
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В оккупированном Должанске сообщают о "прилете" по складу горючего (видео пожара) Архивное фото: в Должанске горит склад с горючим (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Во временно оккупированном Должанске Луганской области сегодня вечером, 20 мая, был зафиксирован "прилет". На месте попадания горит склад с горючим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления главы Луганской ОВА Артема Лысогора и гауляйтера "ЛНР" Леонида Пасечника.

Реакция оккупантов

Пасечник сообщил, что в результате ракетного удара с применением кассетных боеприпасов по Должанску поврежден склад с ГСМ.

"На месте уже работают все аварийные службы, устраняют последствия удара. Данные о пострадавших уточняются", - написал он

Что говорят украинские чиновники

Лысогор написал, что в Должанске пылает склад с горюче-смазочными материалами. Пожар захватчики могут локализовать, но инфраструктуру не спасут.

По его словам, за этот месяц это уже третий уничтоженный на территории так называемой "ЛНР" объект, где хранились продукты переработки для военных РФ.

Не первый "прилет" по Луганской области за сегодняшний день

Украинские воины стали чаще наносить удары по объектам оккупантов в Луганской области. Для этого используется дальнобойное оружие, которое предоставляют страны Запада.

Сегодня же был нанесен удар по окраине Луганска. Отмечается, что попадание зафиксировано по базе оккупантов.

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