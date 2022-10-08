В окупованому Донецьку сильна пожежа після вибухів: що відомо

Фото: у Донецька виникла пожежа після вибухів (Getty Images)

В окупованому Донецьку сьогодні, 8 жовтня, пролунали потужні вибухи. Після цього у місті виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителі зазначають, що пожежа виникла у мікрорайоні Мирний. Очевидці стверджують, що було три "прильоти". За словами жителів, у Донецьку горить друкарня в Кіровському районі біля гуртових ринків.