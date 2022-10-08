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В окупованому Донецьку сильна пожежа після вибухів: що відомо

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Донецьк, Субота 08 жовтня 2022 13:29
В окупованому Донецьку сильна пожежа після вибухів: що відомо Фото: у Донецька виникла пожежа після вибухів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В окупованому Донецьку сьогодні, 8 жовтня, пролунали потужні вибухи. Після цього у місті виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителі зазначають, що пожежа виникла у мікрорайоні Мирний. Очевидці стверджують, що було три "прильоти".

За словами жителів, у Донецьку горить друкарня в Кіровському районі біля гуртових ринків.

Нагадаємо, 22 вересня центр Донецька опинився під обстрілом, зокрема Критий ринок. Внаслідок удару є жертви та постраждалі.

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