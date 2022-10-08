В окупованому Донецьку сильна пожежа після вибухів: що відомо
Фото: у Донецька виникла пожежа після вибухів (Getty Images)
В окупованому Донецьку сьогодні, 8 жовтня, пролунали потужні вибухи. Після цього у місті виникла масштабна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Місцеві жителі зазначають, що пожежа виникла у мікрорайоні Мирний. Очевидці стверджують, що було три "прильоти".
За словами жителів, у Донецьку горить друкарня в Кіровському районі біля гуртових ринків.
Нагадаємо, 22 вересня центр Донецька опинився під обстрілом, зокрема Критий ринок. Внаслідок удару є жертви та постраждалі.
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