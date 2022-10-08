В оккупированном Донецке сильный пожар после взрывов: что известно

Фото: у Донецка возник пожар после взрывов (Getty Images)

В оккупированном Донецке сегодня, 8 октября, прогремели мощные взрывы. После этого в городе возник масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные жители отмечают, что пожар возник в микрорайоне Мирный. Очевидцы утверждают, что было три "прилета". По словам жителей, в Донецке горит типография в Кировском районе возле оптовых рынков.