ua ru
Сб, 08 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В оккупированном Донецке сильный пожар после взрывов: что известно

Новина українською →
Донецк, Суббота 08 октября 2022 13:29
В оккупированном Донецке сильный пожар после взрывов: что известно Фото: у Донецка возник пожар после взрывов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В оккупированном Донецке сегодня, 8 октября, прогремели мощные взрывы. После этого в городе возник масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные жители отмечают, что пожар возник в микрорайоне Мирный. Очевидцы утверждают, что было три "прилета".

По словам жителей, в Донецке горит типография в Кировском районе возле оптовых рынков.

Напомним, 22 сентября центр Донецка оказался под обстрелом, в частности Крытый рынок. В результате удара есть жертвы и пострадавшие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецк Пожар Взрыв
NEWS
Взрыв и обвал на Крымском мосту: что известно на данный момент
Взрыв и обвал на Крымском мосту: что известно на данный момент
DAILY
Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке