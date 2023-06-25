UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В окупованому Донецьку пролунав вибух

Фото: в Донецьку пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В окупованому Донецьку пролунав вибух. Ймовірне влучання в районі парковки поблизу БЦ "Акула".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Сьогодні в окупованому Донецьку пролунав вибух. Місцеві жителі повідомляють про приліт на парковку біля БЦ "Акула"

За словами очевидців, унаслідок прильоту біля БЦ "Акула" 1 людина загинула і щонайменше 2 людини дістали поранення

Ситуація в Донецькій області

Донецька область залишається в епіцентрі бойових дій. Активні бої тривають у районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, а також у напрямку Волновахи.

Російські окупанти обстрілюють з важкого озброєння прифронтові населені пункти. Вчора через російські удари у Торецьку загинув мирний житель.

Всього, за попередніми оцінками, у Донецькій області з початку повномасштабного вторгнення загинули щонайменше 1563 цивільні особи, поранення отримали понад 3700 людей.

Нещодавно російська армія обстріляла прифронтові населені пункти Донецької області. Внаслідок атак ворога загинула людина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонецькВибухВійна Росії проти України