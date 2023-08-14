В окупованому Донецьку пролунали вибухи

В мережі повідомляють про приліт по загарбниках у районі заводу "Топаз". З місця видніється клуб диму.

Офіційної інформації щодо причин вибухів наразі немає.

Вибухи у Донецьку

Російські загарбники окупували Донецьк ще у 2014 році. Проте останнім часом в місті почастішали вибухи. Там фіксують "прильоти" по скупченнях росіян чи їхніх складах боєприпасів та техніки.

Зазначимо, що українські офіційні особи та військові "працюють" лише по російських окупантах та не атакують цивільних.

Наприклад, 13 липня місцеві повідомляли про "приліт" у районі заводу "Топаз", який займався розробкою комплексів дальньої радіотехнічної розвідки та раннього попередження систем ППО у Донецьку.

Також 7 серпня в окупованому російськими військами Донецьку зафіксували кілька "прильотів".