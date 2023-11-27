В окупованому Донецьку пролунала серія вибухів (відео)

В окупованому Донецьку сьогодні ввечері, 27 листопада, пролунала серія гучних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали .

На відео можна побачити вогонь після "прильоту".

Telegram-канали повідомляють про влучання в Петровському районі міста.

Фото: "Прильоти" в Донецьку (t.me/itsdonetsk)

Більше жодних подробиць не наводиться. Офіційної інформації про обстріл міста немає.

Вибухи в Донецьку

Обласний центр захоплений росіянами з 2014 року. За цей час окупанти неодноразово обстрілювали місто і звинувачували при цьому українських військових.

Нещодавно спецпризначенці української розвідки виявили та знищили ще один склад з боєприпасами ворога в тимчасово окупованому Донецьку.

На початку листопада внаслідок обстрілу окупованого Донецька постраждала будівля, в якій росіяни зареєстрували "Центр безпілотних систем".