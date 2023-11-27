ua en ru
Пн, 27 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В окупованому Донецьку пролунала серія вибухів (відео)

Донецьк, Понеділок 27 листопада 2023 21:16
UA EN RU
В окупованому Донецьку пролунала серія вибухів (відео) Архівне фото: в окупованому Донецьку пролунала серія вибухів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому Донецьку сьогодні ввечері, 27 листопада, пролунала серія гучних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

На відео можна побачити вогонь після "прильоту".

Telegram-канали повідомляють про влучання в Петровському районі міста.

Фото: "Прильоти" в Донецьку (t.me/itsdonetsk)

Більше жодних подробиць не наводиться. Офіційної інформації про обстріл міста немає.

Вибухи в Донецьку

Обласний центр захоплений росіянами з 2014 року. За цей час окупанти неодноразово обстрілювали місто і звинувачували при цьому українських військових.

Нещодавно спецпризначенці української розвідки виявили та знищили ще один склад з боєприпасами ворога в тимчасово окупованому Донецьку.

На початку листопада внаслідок обстрілу окупованого Донецька постраждала будівля, в якій росіяни зареєстрували "Центр безпілотних систем".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Донецьк Війна в Україні
NEWS
Чи домовилися Росія та Іран про поставки балістичних ракет: що каже розвідка
Чи домовилися Росія та Іран про поставки балістичних ракет: що каже розвідка
DAILY
Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах