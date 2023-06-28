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В окупованому Донецьку повідомляють про "приліт", у місті видніється дим

Фото: в окупованому Донецьку "приліт" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В окупованому Донецьку сьогодні, 28 червня, пролунав вибух. У місті помітили чорний дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителі у соціальних мережах пишуть про "приліт". Після вибуху у Донецьку видніється чорний дим. Його помітили про у районі торгового центру Green Plaza.

Наразі окупаційна влада не коментувала ситуацію у Донецьку. Також немає інформації про постраждалих.

Ситуація у Донецьку

Донецьк знаходиться під російською окупацією з 2014 року. Останнім часом в окупованому місті почастішали вибухи. Росіяни звинувачують Україну в обстрілах мирного населення.

Українська влада та військові наголошують, що не атакують цивільних, а лише знищує російських окупантів. Так, нещодавно Генштаб ЗСУ повідомив, що захисники вдарили по зосередженню підрозділу "Ахмат" в окупованого Донецьку. За попередніми даними, знищено 56 "кадирівців".

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