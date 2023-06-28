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В оккупированном Донецке сообщают о "прилете", в городе виднеется дым

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Донецк, Среда 28 июня 2023 14:26
В оккупированном Донецке сообщают о "прилете", в городе виднеется дым Фото: в оккупированном Донецке "прилет" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В оккупированном Донецке сегодня, 28 июня, раздался взрыв. В городе был замечен черный дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные жители в социальных сетях пишут о "прилете". После взрыва в Донецке виднеется черный дым. Его заметили в районе торгового центра Green Plaza.

В настоящее время оккупационные власти не комментировали ситуацию в Донецке. Также нет информации о пострадавших.

Ситуация в Донецке

Донецк находится под российской оккупацией с 2014 года. В последнее время в оккупированном городе участились взрывы. Россияне обвиняют Украину в обстрелах мирного населения.

Украинские власти и военные подчеркивают, что не атакуют гражданских, а только уничтожают российских оккупантов. Так, недавно Генштаб ВСУ сообщил, что защитники ударили по сосредоточению подразделения "Ахмат" в оккупированном Донецке. По предварительным данным, уничтожены 56 "кадыровцев".

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