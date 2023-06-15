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В окупованому Донецьку після вибуху спалахнула пожежа (відео)

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Донецьк, Четвер 15 червня 2023 09:58
В окупованому Донецьку після вибуху спалахнула пожежа (відео) Фото: в окупованому Донецьку після вибуху спалахнула пожежа (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В окупованому Донецьку зранку 15 червня пролунав вибух. У місті спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За словами місцевих жителів, вибух пролунав у Ленінському районі окупованого міста. Над Донецьком помітили чорний стовп диму. Причина вибуху та пожежі поки невідома.

Пропагандистські Telelgram-канали заявляють, що нібито у районі Донецька та Макіївки спрацювала ППО.

При цьому так званий "голова" окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін стверджує, що сьогодні вранці на вулиці Сонячногірській Ленінського району нібито зафіксовано побутову пожежу в будівлі, яку не експлуатують.

Ситуація у Донецьку

Варто зазначити, що останнім часом в окупованому Донецьку почастішали вибухи. Росіяни звинувачують Україну в обстрілах мирного населення.

При цьому Україна зазначає, що не атакує цивільних, а лише знищує російських окупантів. Так, нещодавно Генштаб ЗСУ повідомив, що захисники вдарили по зосередженню підрозділу "Ахмат" в окупованого Донецьку. За попередніми даними, знищено 56 "кадирівців".

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