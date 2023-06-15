В оккупированном Донецке после взрыва вспыхнул пожар (видео)

В оккупированном Донецке утром 15 июня прогремел взрыв. В городе вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По словам местных жителей, взрыв прогремел в Ленинском районе оккупированного города. Над Донецком заметили черный столб дыма. Причина взрыва и пожара пока неизвестна.

Пропагандистские Telelgram-каналы заявляют, что якобы в районе Донецка и Макеевки сработала ПВО.

При этом так называемый "глава" оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин утверждает, что сегодня утром на улице Солнечногорской Ленинского района якобы зафиксирован бытовой пожар в не эксплуатируемом здании.

Ситуация в Донецке

Следует отметить, что в последнее время в оккупированном Донецке участились взрывы. Россияне обвиняют Украину в обстрелах мирного населения.

При этом Украина отмечает, что не атакует гражданских, а только уничтожает российских оккупантов. Так, недавно Генштаб ВСУ сообщил, что защитники ударили по сосредоточению подразделения "Ахмат" в оккупированном Донецке. По предварительным данным, уничтожены 56 "кадыровцев".

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