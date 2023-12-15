В окупованому Донецьку під ударом опинилася нафтобаза, спалахнула пожежа (фото)

Зазначається, що "прильоти" зафіксували в Будьонівському районі міста.

Telegram-канали опублікували фотографію наслідків влучання по нафтобазі.

Фото: Наслідки удару (t.me/itsdonetsk)

Офіційної інформації про обстріл Донецька поки що не надходило.

Свіжа інформація

"ТАСС" опублікувало фотографії з місця "прильоту". На фото можна побачити сильну пожежу на нафтобазі.

Фото: Наслідки "прильоту" (t.me/tass_agency)

Вибухи в Донецьку

Обласний центр захоплений росіянами з 2014 року. За цей час окупанти неодноразово обстрілювали місто і звинувачували при цьому українських військових.

Нещодавно спецпризначенці української розвідки виявили та знищили ще один склад з боєприпасами ворога в тимчасово окупованому Донецьку.

Також унаслідок нещодавнього обстрілу окупованого Донецька постраждала будівля, в якій росіяни зареєстрували "Центр безпілотних систем".