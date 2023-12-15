UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В окупованому Донецьку під ударом опинилася нафтобаза, спалахнула пожежа (фото)

Архівне фото: В окупованому Донецьку під ударом опинилася нафтобаза (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому Донецьку сьогодні ввечері, 15 грудня, прогриміли вибухи. Під ударом опинилася нафтобаза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали і російське пропагандистське видання "ТАСС".

Зазначається, що "прильоти" зафіксували в Будьонівському районі міста.

Telegram-канали опублікували фотографію наслідків влучання по нафтобазі. 

Фото: Наслідки удару (t.me/itsdonetsk)

Офіційної інформації про обстріл Донецька поки що не надходило.

Свіжа інформація

"ТАСС" опублікувало фотографії з місця "прильоту". На фото можна побачити сильну пожежу на нафтобазі. 

Фото: Наслідки "прильоту" (t.me/tass_agency)

Вибухи в Донецьку

Обласний центр захоплений росіянами з 2014 року. За цей час окупанти неодноразово обстрілювали місто і звинувачували при цьому українських військових.

Нещодавно спецпризначенці української розвідки виявили та знищили ще один склад з боєприпасами ворога в тимчасово окупованому Донецьку.

Також унаслідок нещодавнього обстрілу окупованого Донецька постраждала будівля, в якій росіяни зареєстрували "Центр безпілотних систем".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДонецькВійна в Україні