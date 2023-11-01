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В окупованому Донецьку лунали вибухи і сталася пожежа, кажуть про "прильоти"

Ілюстративне фото: в окупованому Донецьку лунали вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово окупованому Донецьку цієї ночі та напередодні увечері лунали вибухи та сталася пожежа. Пропагандисти розповідають про нібито обстріл міста, кажуть про "прильоти" по залізничній станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зазначимо, що вибухи у підконтрольному російським загарбникам Донецьку почали лунати ще ввечері у вівторок. Тоді ж у мережі з'явилися повідомлення про удар по запасах пального, внаслідок чого сталася пожежа.

Вибухи лунали, зокрема, у Будьонівському районі міста.

Російські пропагандисти вже після опівночі знімали сюжет про нібито застосування під час обстрілу касетних боєприпасів, традиційно стверджуючи, начебто місто "бомблять" українські військові.

Також місцеві жителі в мережі розповідали про обстріл залізничної станції в Будьонівському районі, писав ТГ-канал "Типовий Донецьк".

У мережі публікували кадри про вибухи у Донецьку в ніч проти 1 листопада.

Вже вранці у мережі з'явилися повідомлення про жертви внаслідок вибухів у Донецьку. Так, згідно з даними місцевих пабліків, підконтрольних окупантам, загинули 2 особи, серед яких є співробітник "МНС" окупаційної адміністрації. А також повідомляють про 12 поранених.

Також у ТГ-каналах розповідають, що внаслідок обстрілу на вул. Бірюзова у Донецьку перебило трубу.

Крім того, у проросійських ТГ-каналах виклали кадри наслідки "обстрілу", що відбувся напередодні, з уламками на вул. Червоножовтневої та на провулку Орішково.

 

Раніше повідомлялося, що в Донецьку в Будьонівському районі сталася масштабна пожежа увечері вівторка, 31 жовтня - горіли цистерни з пальним.

Зокрема, росЗМІ писали про нібито про чотири "прильоти" цистернами з паливом на залізничній станції Мушкетове.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ДонецьквибухиПожежа