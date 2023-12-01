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В окупованому Бердянську пролунав вибух

Бердянськ, П'ятниця 01 грудня 2023 18:09
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В окупованому Бердянську пролунав вибух Архівне фото: В окупованому Бердянську пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому Бердянську (Запорізька область) сьогодні ввечері, 1 листопада, пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Бердянської міської військової адміністрації Вікторію Галіціну.

"Вибух в Бердянську", - йдеться у повідомленні.

За словами Галіціної, мешканці одразу декількох мікрорайонів повідомляють про гучний звук!

"Чекаємо на подробиці від військових", - додала начальниця Бердянської міської військової адміністрації.

Удар по аеродрому в Бердянську

Нагадаємо, кілька тижнів тому українські військові вдарили по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську. У ЗМІ з'явилася інформація, що для атаки ЗСУ використовували американські далекобійні ракети ATACMS, які надали у невеликій кількості.

Сили спеціальних операцій повідомили, що в результаті спецоперації DRAGONFLY з ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установку ППО, склад боєприпасів та багато іншого.

Пізніше стало відомо, що російські військові зосередили свою авіацію на базі у Таганрозі після того, як ЗСУ завдали удару ATACMS по їх місцю базування у Бердянську.

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