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В оккупированном Бердянске прогремел взрыв

Бердянск, Пятница 01 декабря 2023 18:09
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В оккупированном Бердянске прогремел взрыв Архивное фото: В оккупированном Бердянске прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном Бердянске (Запорожская область) сегодня вечером, 1 ноября, прогремел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Бердянской городской военной администрации Викторию Галицину.

"Взрыв в Бердянске", - говорится в сообщении.

По словам Галициной, жители сразу нескольких микрорайонов сообщают о громком звуке!

"Ждем подробностей от военных", - добавила начальница Бердянской городской военной администрации.

Удар по аэродрому в Бердянске

Напомним, несколько недель назад украинские военные ударили по аэродромам оккупантов в Луганске и Бердянске. В СМИ появилась информация, что для атаки ВСУ использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые предоставили в небольшом количестве.

Силы специальных операций сообщили, что в результате спецоперации DRAGONFLY по поражению вражеских аэродромов во временно оккупированном Луганске и Бердянске были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, состав боеприпасов и многое другое.

Позже стало известно, что российские военные сосредоточили свою авиацию на базе в Таганроге после того, как ВСУ нанесли удар ATACMS по их месту базирования в Бердянске.

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