В оккупированном Бердянске прогремел взрыв

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Бердянской городской военной администрации Викторию Галицину .

"Взрыв в Бердянске", - говорится в сообщении.

По словам Галициной, жители сразу нескольких микрорайонов сообщают о громком звуке!

"Ждем подробностей от военных", - добавила начальница Бердянской городской военной администрации.

Удар по аэродрому в Бердянске

Напомним, несколько недель назад украинские военные ударили по аэродромам оккупантов в Луганске и Бердянске. В СМИ появилась информация, что для атаки ВСУ использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые предоставили в небольшом количестве.

Силы специальных операций сообщили, что в результате спецоперации DRAGONFLY по поражению вражеских аэродромов во временно оккупированном Луганске и Бердянске были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, состав боеприпасов и многое другое.

Позже стало известно, что российские военные сосредоточили свою авиацию на базе в Таганроге после того, как ВСУ нанесли удар ATACMS по их месту базирования в Бердянске.