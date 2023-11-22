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В окупованому Бердянську пролунав вибух

Середа 22 листопада 2023 09:07
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В окупованому Бердянську пролунав вибух Фото: в окупованому Бердянську пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області зранку 22 листопада повідомляють про вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Іванна Федорова.

"Бердянськ. Мешканці повідомляють про вибух у тимчасово окупованому місті", - повідомив Федоров.

За його словами, у Бердянську було гучно і вчора пізно ввечері. Окупанти, як завжди, відзвітували про нібито роботу ППО.

Удар по аеродрому в Бердянську

Нагадаємо, кілька тижнів тому українські військові вдарили по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську. У ЗМІ з'явилася інформація, що для атаки ЗСУ використовували американські далекобійні ракети ATACMS, які надали у невеликій кількості.

Сили спеціальних операцій повідомили, що в результаті спецоперації DRAGONFLY з ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установку ППО, склад боєприпасів та багато іншого.

Пізніше стало відомо, що російські військові зосередили свою авіацію на базі у Таганрозі після того, як ЗСУ завдали удару ATACMS по їх місцю базування у Бердянську.

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Вибух Бердянськ Запорожская область
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