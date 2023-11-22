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В оккупированном Бердянске раздался взрыв

Среда 22 ноября 2023 09:07
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В оккупированном Бердянске раздался взрыв Фото: в оккупированном Бердянске раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области утром 22 ноября сообщают о взрыве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Бердянск. Жители сообщают о взрыве во временно оккупированном городе", - сообщил Федоров.

По его словам, в Бердянске было громко и вчера поздно вечером. Оккупанты, как всегда, отчитались о работе ПВО.

Удар по аэродрому в Бердянске

Напомним, несколько недель назад украинские военные ударили по аэродромам оккупантов в Луганске и Бердянске. В СМИ появилась информация, что для атаки ВСУ использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые предоставили в небольшом количестве.

Силы специальных операций сообщили, что в результате спецоперации DRAGONFLY по поражению вражеских аэродромов во временно оккупированном Луганске и Бердянске были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, состав боеприпасов и многое другое.

Позже стало известно, что российские военные сосредоточили свою авиацию на базе в Таганроге после того, как ВСУ нанесли удар ATACMS по их месту базирования в Бердянске.

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Взрыв Бердянск Запорожская область
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