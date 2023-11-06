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В окупованому Бердянську пролунав потужний вибух

Бердянськ, Понеділок 06 листопада 2023 19:50
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В окупованому Бердянську пролунав потужний вибух Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) сьогодні, 6 листопада, пролунав звук вибуху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Бердянської міської військової адміністрації Вікторію Галіцину та Мелітопольського міського голову Івана Федорова.

"Бердянці повідомляють про потужний вибух в місті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вибух було чути у всіх районах Бердянська.

Галіцина додала, що відбувається уточнення інформації та надалі варто слідкувати за новинами від Генерального штабу ЗСУ.

Інформація від мера Мелітополя

Іван Федоров також повідомив, що в Бердянську пролунав звук вибуху.

"Окупанти терміново заявили про "ППО", - додав він.

Удар по аеродрому в Бердянську

Нагадаємо, кілька тижнів тому українські військові вдарили по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську. У ЗМІ з'явилася інформація, що для атаки ЗСУ використовували американські далекобійні ракети ATACMS, які надали у невеликій кількості.

Сили спеціальних операцій повідомили, що в результаті спецоперації DRAGONFLY з ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установку ППО, склад боєприпасів та багато іншого.

Пізніше стало відомо, що російські військові зосередили свою авіацію на базі у Таганрозі після того, як ЗСУ завдали удару ATACMS по їх місцю базування у Бердянську.

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