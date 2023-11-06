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В оккупированном Бердянске прогремел мощный взрыв

Бердянск, Понедельник 06 ноября 2023 19:50
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В оккупированном Бердянске прогремел мощный взрыв Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) сегодня, 6 ноября, раздался звук взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Бердянской городской военной администрации Викторию Галицину и Мелитопольского городского голову Ивана Федорова.

"Бердянцы сообщают о мощном взрыве в городе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взрыв был слышен во всех районах Бердянска.

Галицына добавила, что происходит уточнение информации и в дальнейшем стоит следить за новостями от Генерального штаба ВСУ.

Информация от мэра Мелитополя

Иван Федоров также сообщил, что в Бердянске раздался звук взрыва.

"Оккупанты срочно заявили о "ПВО", - добавил он.

Удар по аэродрому в Бердянске

Напомним, несколько недель назад украинские военные ударили по аэродромам оккупантов в Луганске и Бердянске. В СМИ появилась информация, что для атаки ВСУ использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые предоставили в небольшом количестве.

Силы специальных операций сообщили, что в результате спецоперации DRAGONFLY по поражению вражеских аэродромов во временно оккупированном Луганске и Бердянске были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, состав боеприпасов и многое другое.

Позже стало известно, что российские военные сосредоточили свою авиацию на базе в Таганроге после того, как ВСУ нанесли удар ATACMS по их месту базирования в Бердянске.

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