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В окупованому Бердянську пролунали вибухи

Архівне фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому Бердянську (Запорізька область) сьогодні ввечері, 22 грудня, пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мелітопольського міського голову Івана Федорова і начальницю Бердянської міської військової адміністрації Вікторію Галіціну.

"У Бердянську знову гучно", - йдеться у повідомленні.

За його словами, вибухи чують майже всі мікрорайони.

Оновлена інформація

Галіціна повідомила, що серія вибухів пролунала в тимчасово окупованому Бердянську. 

"Городяни фіксують БПЛА і роботу російської ППО", - йдеться в повідомленні.

Вибухи у Бердянську

Бердянськ Запорізької області, розташований на березі Азовського моря, раніше був найпопулярнішим туристичним курортом. Місто було окуповане російськими військами у лютому 2022 року.

Зазначимо, що вибухи в Бердянську зараз - справа звична. Наприклад, 6 грудня, у місті прогримів потужний вибух. Його чули одразу у кількох мікрорайонах. Окупанти одразу ж перекрили рух у районі епіцентру вибуху.

Раніше українські військові вдарили по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську. У результаті було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установка ППО, склад боєприпасів.

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Російська ФедераціяМелітопольБердянськЗапорожская областьВійна в Україні