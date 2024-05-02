В окупованому Бердянську після вибуху спалахнула пожежа

Вибухи у Бердянську

Зазначимо, у Бердянську нерідко лунають вибухи, навіть незважаючи на те, що місто знаходиться за 100 кілометрів від лінії фронту.

Зокрема місцеві жителі чули вибухи 12 березня. Тоді в місті був "приліт" по складом із боєприпасами.

При цьому у лютому жителі Бердянська чули вибухи близько півгодини. Вони гриміли за містом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.