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В оккупированном Бердянске после взрыва вспыхнул пожар

Иллюстративное фото: в Бердянске слышали взрыв (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Бердянске сегодня, 2 мая, вечером прогремел взрыв. После этого в городе начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Бердянской городской военной администрации Викторию Галицину в Telegram и советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

По ее словам, взрыв местные жители услышали около 20:20.

Фото: взрыв в Бердянске (t.me/berdmisk)

"После этого огонь разгорелся локационно в микрорайоне Колония", - добавила она. 

Глава ГВА рассказала, что ждет уточненную информацию. 

В свою очередь советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о том, что взрыв гремел в районе "Дормаш", где расположены российские оккупанты. 

 

Фото: в Бердянске гремел взрыв (t.me/andriyshTime)

Взрывы в Бердянске

Отметим, в Бердянске нередко звучат взрывы, даже несмотря на то, что город находится в 100 километрах от линии фронта.

В частности, местные жители слышали взрывы 12 марта. Тогда в городе был "прилет" по складу с боеприпасами.

При этом в феврале жители Бердянска слышали взрывы около получаса. Они гремели за городом.

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