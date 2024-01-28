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В окупованому Бердянську лунають вибухи

Бердянськ, Неділя 28 січня 2024 16:00
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В окупованому Бердянську лунають вибухи Фото: В окупованому Бердянську лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В окупованому Бердянську сьогодні, 28 січня, було чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голову Мелітополя Івана Федорова.

Федоров зазначив, що сьогодні в кількох районах окупованого Бердянська місцеві жителі чули звуки вибухів.

"В Бердянську гучно було мешканцям щонайменше двох районів міста", - повідомив міський голова.

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.

Варто зазначити, що останнім часом в окупованому Бердянську почастішали вибухи. Зокрема, 17 січня повідомляли у мережі повідомляли про звуки вибухів в районі порту.

Додамо, що російські загарбники використовують Бердянськ у своїх військових цілях, зокрема, порт. Крім того, на базах відпочинку часто фіксують розміщення окупантів.

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