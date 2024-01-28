В оккупированном Бердянске раздаются взрывы

В оккупированном Бердянске сегодня, 28 января, были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Федоров отметил, что сегодня в нескольких районах оккупированного Бердянска местные жители слышали звуки взрывов.

"В Бердянске громко было жителям минимум двух районов города", - сообщил городской голова.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.

Следует отметить, что в последнее время в оккупированном Бердянске участились взрывы. В частности, 17 января сообщали в сети, сообщали о звуках взрывов в районе порта.

Добавим, что российские захватчики используют Бердянск в своих военных целях, в частности порт. Кроме того, на базах отдыха часто фиксируют размещение оккупантов.

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