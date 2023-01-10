В окупованому Бердянську лікарні переповнені пораненими росіянами, - Генштаб

В окупованому Бердянську (Запорізька область) лікарні переповнені пораненими російськими військовими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"Противник продовжує зазнавати втрат. За наявною інформацією, лікарні в місті Бердянськ Запорізької області переповнені пораненими", - йдеться у повідомленні.
За інформацією від Генштабу, російські окупаційні війська за останній тиждень облаштували ще 3 військові шпиталі.
Нагадаємо, що Збройні сили України атакували 19 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Війська РФ продовжують перекидати військову техніку у бік Бердянська.
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