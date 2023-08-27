ua en ru
Нд, 27 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В окупованому Бердянську горить підприємство, росіяни туди свозили техніку, - Федоров

Неділя 27 серпня 2023 14:04
UA EN RU
В окупованому Бердянську горить підприємство, росіяни туди свозили техніку, - Федоров Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області рясно горить підприємство, куди росіяни звозили техніку.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Народна прикмета: якщо на окупованій землі валить чорний дим - ймовірно палає щось вороже. Цього разу рясно горить у поки що окупованому Бердянську", - пише Федоров.

За словами міського голови, згідно з попередньою інформацією, пожежа сталась на території одного з підприємств.

Звуки вибухів місцеві не чули, однак бачили як напередодні росіяни завозили в цехи військову техніку.

Ситуація в Бердянську

Бердянськ від початку повномасштабного вторгнення Росії перебуває під контролем окупантів. Ворог використовує місто та його портову інфраструктуру для перекидання військ, техніки.

В місті, як і в інших тимчасово окупованих містах останнім час активно щось "вибухає".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бердянськ Запорожская область Війна в Україні
NEWS
Скасування соцвиплат, тарифи та пенсії, дати свят: що зміниться з 1 вересня в Україні
Скасування соцвиплат, тарифи та пенсії, дати свят: що зміниться з 1 вересня в Україні
DAILY
Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші