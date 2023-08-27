В оккупированном Бердянске горит предприятие, россияне туда свозили технику, - Федоров

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области обильно горит предприятие, куда россияне свозили технику.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

"Народная примета: если на оккупированной земле валит черный дым - вероятно пылает что-то вражеское. На этот раз обильно горит в оккупированном Бердянске", - пишет Федоров.

По словам городского головы, согласно предварительной информации, пожар произошел на территории одного из предприятий.

Звуки взрывов местные не слышали, однако видели, как накануне россияне завозили в цеха военную технику.

Ситуация в Запорожской Бердянске

Бердянск с начала полномасштабного вторжения России находится под контролем оккупантов. Враг использует город и его портовую инфраструктуру для переброски войск, техники.

В городе, как и в других временно оккупированных городах в последнее время активно что-то "взрывается".