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В окупованій Запорізькій області росіяни заблокували доступ до українського ТБ

Фото: в окупованій Запорізькій області росіяни заблокували доступ до українського ТБ (freepik)
Автор: Тетяна Степанова

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники зупинили трансляцію усіх українських телеканалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"На тимчасово зайнятих територіях, в місті Мелітополь та населеному пункті Приазовське Запорізької області, окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів, транслюється тільки російське телебачення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 2 січня у Мелітополі перестало показувати російське телебачення.

Також раніше ми розповідали, що робити, якщо в ефірі зникло українське телебачення.

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