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В оккупированной Запорожской области россияне заблокировали доступ к украинскому ТВ

Фото: в оккупированной Запорожской области россияне заблокировали доступ к украинскому ТВ (freepik)
Автор: Татьяна Степанова

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики приостановили трансляцию всех украинских телеканалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"На временно занятых территориях, в городе Мелитополь и населенном пункте Приазовское Запорожской области, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов, транслируется только российское телевидение", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 2 января в Мелитополе перестало показывать российское телевидение.

Также раньше мы рассказывали, что делать, если в эфире исчезло украинское телевидение.

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окупантиЗапорожская областьГенштаб ВСУВойна России против Украины