На окупованій ЗАЕС дефіцит кадрів, а людей шукають по оголошеннях, - мер Енергодара

Орлов зазначає, що окупанти, які вже 11 місяців перебувають на захопленій ними Запорізькій АЕС, врешті докерувалися до того, що тепер терміново шукають персонал по оголошеннях. Відповідні пропозиції влаштуватися на ЗАЕС "на вигідних умовах" вони масово розповсюджують на своїх інформаційних ресурсах.

"Вже всім очевидно, що оптимістично намальована картинка пропагандистів про велику кількість атомників, що уклали контракти з "Росатомом" не відповідає дійсності, і цифра дуже перебільшена", - заявив Орлов.

Мер зазначив, що українські атомники Запорізької АЕС не бажають співпрацювати з окупантами. Попри те, що енергетики добре усвідомлюють складність ситуації й власну відповідальність, більшість з них і далі б ходили на зміни - навіть не зважаючи на всі існуючі ризики в окупованому місті. Бо розуміють, що атомна станція повинна експлуатуватися і питання не лише в їх особистій безпеці, а врешті у безпеці більшої частини Європи.

"На посади висококваліфікованих фахівців у сфері атомної енергетики, а подекуди навіть й ліцензованих фахівців, які вимагають специфічних знань, висококласної підготовки та досвіду, регулярної переатестації, навчання, скоро будуть брати кого попало з вулиці - просто по оголошеннях", - додав мер.