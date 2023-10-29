В окупованій Волновасі росіяни застрелили дев'ятьох людей, включно з дітьми

Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

"Ще один жахливий злочин, який вчинили росіяни у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області. У власному будинку вони вбили 9 людей, в тому числі ученицю 4-го класу та хлопчика дошкільного віку. На тілах вбитих виявлені вогнепальні поранення", - написав він.

Він зазначив, що окупанти позбавили життя цілої сім'ї Капканець, які святкували день народження. За словами Любінця, люди відмовилися віддавати власне житло чеченським окупантам.

"Немає жодних сумнівів, що до цього причетні закривавлені руки росіян. Так само як були виявлені сліди російських катувань у Бучі, Ірпені, Ізюмі та інших українських містах, де були присутні "визволителі", - додав він.

Ситуація в Донецькій області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

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