ua en ru
Нд, 29 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В окупованій Волновасі росіяни застрелили дев'ятьох людей, включно з дітьми

Неділя 29 жовтня 2023 17:37
UA EN RU
В окупованій Волновасі росіяни застрелили дев'ятьох людей, включно з дітьми Фото: омбудсмен Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В тимчасово окупованій Волновасі Донецької області російські загарбники застрелили девʼять осіб, серед них - двоє дітей.

Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

"Ще один жахливий злочин, який вчинили росіяни у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області. У власному будинку вони вбили 9 людей, в тому числі ученицю 4-го класу та хлопчика дошкільного віку. На тілах вбитих виявлені вогнепальні поранення", - написав він.

Він зазначив, що окупанти позбавили життя цілої сім'ї Капканець, які святкували день народження. За словами Любінця, люди відмовилися віддавати власне житло чеченським окупантам.

"Немає жодних сумнівів, що до цього причетні закривавлені руки росіян. Так само як були виявлені сліди російських катувань у Бучі, Ірпені, Ізюмі та інших українських містах, де були присутні "визволителі", - додав він.

Ситуація в Донецькій області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Донецька область Війна Росії проти України
NEWS
Армія РФ почала використовувати новий дрон. Він сам ідентифікує ціль, - ISW
Армія РФ почала використовувати новий дрон. Він сам ідентифікує ціль, - ISW
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ