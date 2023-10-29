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В оккупированном Волновахе россияне застрелили девять человек, включая детей

Воскресенье 29 октября 2023 17:37
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В оккупированном Волновахе россияне застрелили девять человек, включая детей Фото: омбудсмен Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Во временно оккупированной Волновахе Донецкой области российские захватчики застрелили девять человек, среди них двое детей.

Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Еще одно ужасное преступление, которое совершили россияне во временно оккупированной Волновахе Донецкой области. В собственном доме они убили 9 человек, в том числе ученицу 4-го класса и мальчика дошкольного возраста. На телах убитых обнаружены огнестрельные ранения", - написал он.

Он отметил, что оккупанты лишили жизни целую семью Капканец, которые праздновали день рождения. По словам Любинца, люди отказались отдавать собственное жилье чеченским оккупантам.

"Нет никаких сомнений, что к этому причастны окровавленные руки россиян. Так же как были обнаружены следы российских пыток в Буче, Ирпене, Изюме и других украинских городах, где присутствовали "освободители", - добавил он.

Ситуация в Донецкой области

Россияне ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, и даже те, что находятся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами.

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