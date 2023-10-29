В оккупированном Волновахе россияне застрелили девять человек, включая детей

Во временно оккупированной Волновахе Донецкой области российские захватчики застрелили девять человек, среди них двое детей.

Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Еще одно ужасное преступление, которое совершили россияне во временно оккупированной Волновахе Донецкой области. В собственном доме они убили 9 человек, в том числе ученицу 4-го класса и мальчика дошкольного возраста. На телах убитых обнаружены огнестрельные ранения", - написал он.

Он отметил, что оккупанты лишили жизни целую семью Капканец, которые праздновали день рождения. По словам Любинца, люди отказались отдавать собственное жилье чеченским оккупантам.

"Нет никаких сомнений, что к этому причастны окровавленные руки россиян. Так же как были обнаружены следы российских пыток в Буче, Ирпене, Изюме и других украинских городах, где присутствовали "освободители", - добавил он.

Ситуация в Донецкой области

Россияне ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, и даже те, что находятся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.