На окупованій території Запорізької області лунають вибухи

За його словами, минулої ночі було зафіксовано вибух в Токмаку неподалік району КШЗ. Федоров зазначив, що окупанти перетворили його на свою військову базу.

Він також зауважив, що вчора лунали вибухи в Мелітополі.

"Злетів в повітря склад БК в тимчасово окупованому місті та машина, яка привезла боєприпаси", - розповів Федоров.