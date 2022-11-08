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В окупованій Ясинуватій пролунали вибухи: горить міська підстанція (відео)

Фото: в окупованій Ясинуватій пролунали вибухи (Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

У вівторок, 8 листопада, в окупованій Ясинуватій (Донецька область) пролунали вибухи. Після чого спалахнула міська підстанція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Новини Донбасу ".

Місцеві мешканці спостерігають над містом клуби чорного диму.

При цьому в так званій "ДНР" повідомляють, що в результаті бойових дій у Ясинуватій знеструмлено 23 трансформаторні підстанції.

За деякими даними, від підстанції в Ясинуватому живляться військові частини російських окупантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни в останні дні завдають ударів по Лиману (Донецька область). Під обстріл потрапив будинок ДСНС, внаслідок чого один працівник отримав поранення.

Крім того, ми писали, що окупанти минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок чого загинули троє людей, ще семеро отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Донецька областьокупантивибухи