В окупованій Ясинуватій пролунали вибухи: горить міська підстанція (відео)

У вівторок, 8 листопада, в окупованій Ясинуватій (Донецька область) пролунали вибухи. Після чого спалахнула міська підстанція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Новини Донбасу ".

За деякими даними, від підстанції в Ясинуватому живляться військові частини російських окупантів.

При цьому в так званій "ДНР" повідомляють, що в результаті бойових дій у Ясинуватій знеструмлено 23 трансформаторні підстанції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни в останні дні завдають ударів по Лиману (Донецька область). Під обстріл потрапив будинок ДСНС, внаслідок чого один працівник отримав поранення.

Крім того, ми писали, що окупанти минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок чого загинули троє людей, ще семеро отримали поранення.

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